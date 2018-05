Insécurité alimentaire : le PAM va renforcer sa présence au Sénégal

Le Programme alimentaire mondial (PAM) compte renforcer sa présence et intensifier son partenariat avec le Sénégal où plus de cinq millions de personnes sont menacées par la famine cette année, a déclaré à Dakar son directeur exécutif David Beasley. Le chef du PAM a entamé une visite de six jours (17 au 22 mai) dans la région qui doit le conduire, après le Sénégal, au Mali et au Niger. Au Sénégal où 750.000 personnes ont besoin d'une assistance alimentaire, d'après des agences des Nations Unies, David Beasley a tenu jeudi une séance de travail avec le président Macky Sall, selon la télévision sénégalaise.