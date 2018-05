Accidents de la circulation:10 morts en 48 heures

Dix personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, a indiqué samedi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd, a été enregistrés au niveau de la wilaya de Biskra, avec 4 personnes décédées, suite à une collision entre un véhicule léger et un camion, survenu sur la RN 46, dans la commune de Chaiba, a précisé la même source. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour l’extinction de 4 incendies urbains, au niveau des wilayas de Saida, Ain Defla, Médéa, et Blida, a ajouté la même source, précisant que ces incendies ont causé le décès de trois personnes carbonisées, suite à un feu qui s’est déclaré dans une baraque au lieu-dit les frères Seddik, dans la commune de Saida.