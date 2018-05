La Russie inaugure une centrale nucléaire flottante

La Russie a présenté la première centrale nucléaire flottante au monde, censée alimenter en électricité et en chaleur les régions les plus reculées de Sibérie orientale, ont rapporté les médias russes. Bâti à Saint-Pétersbourg, l'Akademik Lomonossov s'est amarré dans le port de Mourmansk samedi, à environ 10 km au nord du centre-ville, dans l'estuaire. Il doit y être chargé en combustible nucléaire avant de rejoindre sa destination finale, une région reculée de Sibérie orientale. Ce bloc flottant massif de 144 mètres de long et 30 de large, couleur marron et moutarde, comporte deux réacteurs d'une capacité de 35 MW chacun (contre plus de 1.000 MW pour les réacteurs de nouvelle génération), proches de ceux utilisés par les brise-glaces.