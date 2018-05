Niger : 17 morts lors d'une attaque de bandits à Aghay

Dix sept civils ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une attaque de bandits dans le hameau de Aghay, dans la région de Tillabéry au Niger, ont indiqué des sources sécuritaires. L’attaque s’est produite au crépuscule dans un petit hameau de Aghay, dans la commune rurale de Inates et non loin de la frontière malienne. Des hommes non identifiés, en moto, ont fait irruption et tiré dans le campement. On parle de 17 civils de l’ethnie peul tués et d'un blessé grave, selon les mêmes sources.