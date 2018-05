Russie: attaque contre une cathédrale à Grozny

Deux policiers et un civil ont trouvé la mort dans une attaque lancée samedi contre la cathédrale de l'Archange-Saint-Michel de Grozny, en Tchétchénie, république du Caucase russe, ont rapporté des médias russes. "Quatre extrémistes qui ont tenté d'enlever des fidèles dans la cathédrale de l'Archange-Saint-Michel dans le centre de Grozny ont été abattus dans le cadre d'une opération spéciale", a fait savoir samedi le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov. Dans le même temps, deux policiers blessés pendant l'opération ont succombé. Un fidèle a aussi été blessé, selon la même source. Les assaillants éliminés avaient reçu l'ordre de perpétrer l'attaque "depuis un pays occidental", affirme M.Kadyrov. A l'heure actuelle, les lieux sont bouclés par la police, et les auteurs de l'attaque sont en train d'être identifiés. Selon une source policière citée par l'agence Interfax, les assaillants étaient armés de cocktails Molotov, de pistolets, de couteaux et d'un fusil.