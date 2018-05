Les Vénézuéliens votent pour une présidentielle anticipée

Un peu plus de 20 millions d'électeurs vénézuéliens sont appelés à voter dimanche pour une présidentielle anticipée, un scrutin pour lequel le président sortant Nicolas Maduro part favori. M. Maduro, candidat du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), pour un second mandat de six ans, est le grand favori des sondages face à ses adversaires, Henri Falcon (56 ans) qui sÆest porté candidat sous les couleurs de son parti Avancée progressiste (AP), et deux autres candidats quasi-inconnus du grand public. Selon l'institut Datanalisis, Maduro et Falcon sont à égalité, tandis que l'institut Delphos accorde 43% d'intentions de vote au sortant et 24% à son adversaire.