Le Conseil de sécurité va se réunir lundi sur la Libye

Le Conseil de sécurité se réunira lundi à New York pour recevoir un briefing de l’émissaire Ghassan Salamé sur l’amendement de l’accord politique libyen (LPL) et l’état de la mise œuvre du plan onusien pour une sortie de crise en Libye. Le chef de la Manul (Mission d’appui des Nations Unies en Libye) qui va intervenir par vidéoconférence devrait évoquer le processus politique engagé en Libye, en particulier l’organisation d’un référendum sur une nouvelle constitution et les préparatifs pour la tenue d’élections législatives et présidentielles que l’ONU espère organiser avant la fin de l’année.