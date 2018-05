La Chine et les Etats-Unis renoncent à une guerre commerciale

La Chine et les Etats-Unis ont décidé de renoncer à toute guerre commerciale et à l'augmentation des droits de douane, a déclaré le vice-Premier ministre chinois Liu He samedi à Washington. "Les deux parties sont parvenues à un consensus, ne s'engageront pas dans une guerre commerciale et n'augmenteront pas les droits de douane respectifs", a indiqué M. Liu qui a dirigé cette semaine à Washington la délégation chinoise chargée des négociations avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. Un peu plus tôt, Washington et Pékin avaient dans un communiqué commun fait état d'un "consensus" sur le fait de prendre des mesures pour réduire de manière significative le déficit des Etats-Unis sur les échanges de marchandises avec la Chine.