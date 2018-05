Les abeilles doivent être protégées pour l’avenir de notre alimentation

Les abeilles sont extrêmement menacées par les effets combinés du changement climatique, de l'agriculture intensive, des pesticides, de la perte de la biodiversité et de la pollution, alerte l'ONU qui appelle à protéger cette espèce pour l'avenir de notre alimentation. A la veille de la célébration de la première Journée mondiale des abeilles, le 20 mai 2018, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a invité les pays et le public à agir davantage afin de protéger les abeilles et les autres pollinisateurs, sans quoi ils pourraient être confrontés à une forte baisse de la diversité alimentaire.