Inde: au moins six policiers tués dans une attaque à l'explosif

Au moins six policiers ont été tués et un autre blessé dimanche dans une attaque à l'explosif visant leur véhicule dans l'Etat du Chattisgarh, dans le centre de l'Inde, selon la police. "Aujourd'hui, un véhicule de police se déplaçant entre Cholnar et Kirandul a été la cible d'une explosion d'un engin explosif improvisé (EEI) déclenchée par des rebelles Naxal", a indiqué aux médias P Sunder Raj, responsable policier de haut rang cité par l'agence Chine Nouvelle. "L'attaque a fait six morts et un blessé parmi les policiers", a-t-il ajouté. Le véhicule en question a été soufflé par l'explosion dans le village de Cholnar du district de Dantewada, à près de 383 km au sud de Raipur, capitale de l'Etat du Chhattisgarh.