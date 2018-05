Messahel présidera la réunion ministérielle tripartite sur la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, présidera lundi la réunion ministérielle tripartite, Algérie-Egypte-Tunisie, sur la Libye, à laquelle participeront les ministres des Affaires étrangères, Sameh Chokri et Khomeis Jhenaoui, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette nouvelle réunion s'inscrit dans le cadre "des concertations continues entre les trois pays sur la situation qui prévaut dans ce pays frère et voisin", précise la même source. A cette occasion, les ministres "passeront en revue les récents développements intervenus en Libye, notamment sur les plans politique et sécuritaire".