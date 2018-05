690 Ethiopiens libérés des prisons saoudiennes

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a indiqué dimanche que 690 Ethiopiens avaient été libérés des prisons saoudiennes et sont rentrés dans leur pays. Dans un communiqué de presse, le bureau du porte-parole du ministère a indiqué que ces Ethiopiens avaient été libérés dimanche au terme de discussions à Ryadh entre le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et des responsables saoudiens. Ces 690 Ethiopiens ont bénéficié d'un transport gratuit vers l'Ethiopie et recevront une somme d'argent pour regagner leur région respective, a-t-on indiqué de même source.