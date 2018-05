Un étudiant militant sahraoui assassiné à l’Université d’Agadir

Abderrahim Badri, un étudiant sahraoui, a été assassiné suite à son agression par des hommes cagoulés dans l’Université d’Agadir (Maroc), un crime qui s’ajoute à la longue liste de militants sahraouis assassinés par les forces marocaines, a dénoncé dimanche l'Union des étudiants de Sakia El Hamra et Oued Edhahab. "Abderrahim Badri (24 ans), l’un des étudiants sahraouis les plus actifs à l’Université d’Agadir dans la défense des droits de l’homme, de la cause et des étudiants sahraouis, a été assassiné samedi à l’université d’Agadir par un groupe d’étudiants marocains portant des masques", a indiqué l'Union, citées par des médias.