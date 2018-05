Les affrontements dans le Darfour inquiètent l’Onu

L'Opération hybride des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) a exprimé dimanche son inquiétude suite aux récents affrontements survenus au Darfour-Central entre les troupes gouvernementales soudanaises et l'Armée de libération du Soudan-faction Abdul Wahid al-Nour (ALS-AW). Le Représentant spécial conjoint de la MINUAD, Jeremiah Mamabolo, a "exprimé son inquiétude", et a appelé les deux parties "à faire preuve de retenue, et à prendre en compte l'impact d'une reprise des combats sur les civils vulnérables", a déclaré la MINUAD dans un communiqué.