Les Emirats arabes unis mettent fin à la règle des 51/49

Les Emirats arabes unis vont autoriser des firmes étrangères à détenir 100% du capital d'entreprises sur leur territoire et accorder des permis de résidence de 10 ans à certains investisseurs étrangers dans le but de stimuler une économie au ralenti. Ces mesures seront mises en œuvre d'ici la fin de l'année, précise un communiqué officiel. Aucune indication n'a été donnée sur les secteurs concernés par ces mesures. Les décisions, adoptées dimanche soir en Conseil des ministres, visent à attirer "des investissements internationaux et des talents exceptionnels", a expliqué le Premier ministre et souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum.