La Chine luttera contre les irrégularités dans le e-commerce

La Chine renforcera sa lutte contre les pratiques frauduleuses dans le secteur de l'e-commerce du pays. Des efforts transrégionaux et interdépartementaux seront déployés pour lutter contre les clics frauduleux, les commentaires malveillants et les transactions frauduleuses de ventes, selon un communiqué conjointement publiés par la Commission nationale du développement et de la réforme et sept autres agences gouvernementales. L'établissement d'alliances industrielles locales et transrégionales est encouragé pour dissuader de telles pratiques.