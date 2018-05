Le gouvernement espagnol doit assumer sa responsabilité au Sahara occidental

La présidente du Parlement de la région d’Aragon, Violeta Barba, a demandé lors de la conférence des intergroupes parlementaires amis avec le peuple sahraoui, tenue à Saragosse en fin de semaine écoulée, au gouvernement espagnol d’assumer sa responsabilité envers le peuple sahraoui pour qu'il recouvre son indépendance. La même responsable a souligné, à l'occasion de la conférence, que "le gouvernement espagnol doit respecter sa part de responsabilité dans le processus d’indépendance du Sahara occidental". Le but de cette conférence, a-t-elle rappelé, "est de discuter de la lutte du peuple sahraoui et d'établir une nouvelle impulsion politique pour parvenir à l'autodétermination à travers un référendum libre et démocratique déjà approuvé par l'ONU en 1992, mais non encore réalisé".