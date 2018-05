Syrie: l'armée contrôle "totalement" Damas et ses environs

L'armée syrienne a annoncé lundi contrôler désormais "totalement" Damas et ses environs après la reconquête par les forces loyalistes de l'ultime bastion du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans le sud de la capitale. Les unités de l'armée ont réussi "à exterminer un grand nombre de terroristes du groupe Daech ce qui a ouvert la voie au contrôle de la zone de Hajar al-Aswad et du camp de Yarmouk", a déclaré un porte-parole de l'armée cité par la télévision syrienne. "Damas et ses environs sont désormais totalement sécurisées", a-t-il affirmé.