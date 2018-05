La CNL et la CNEP faciliteront le paiement des entreprises de réalisation

Le directeur général de la Caisse nationale du Logement (CNL), Ahmed Belayat, et le directeur général de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP Banque), Rachid Metref, ont signé lundi à Alger une convention pour faciliter le paiement des créances des entreprises de réalisation et des bureaux d'études. La signature a eu lieu en marge du lancement du nouveau site électronique pour le paiement à distance des créances des entreprises de réalisation et des bureaux d'études, en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.