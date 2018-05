Les résidents en pharmacie décident de reprendre leurs activités

Les résidents en sciences pharmaceutiques et fondamentales ont décidé de reprendre leurs activités hospitalières et pédagogiques suite à la réponse du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à leurs principales revendications au cours d'une réunion qui a regroupé la tutelle et les représentants des résidents grévistes. "L'ensemble des représentants et après consultations des résidents en sciences pharmaceutiques et fondamentales ont décidé de reprendre les activités hospitalières et pédagogiques suite à la réponse du ministère de la Santé à nos principales revendications", lit-on dans un communiqué rendu public lundi par les représentants des résidents d'une dizaine de spécialités relevant des sciences pharmaceutiques et fondamentales.