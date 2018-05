Les Etats-Unis, premier producteur mondial d’hydrocarbures

Les Etats-Unis sont restés en 2017 leader mondial dans la production de pétrole et du gaz, dépassant la Russie et l’Arabie Saoudite grâce au boom de l’exploitation des ressources non conventionnelles, a indiqué lundi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). La production américaine d’hydrocarbures a progressé de 60% depuis 2008 atteignant des niveaux record ces dernières années, précise l’EIA (Energy Information administration) dans un communiqué. Les Etats-Unis qui ont détrôné la Russie en 2009 comme premier producteur mondial de gaz naturel, sont devenus depuis 2013, le plus gros producteur de pétrole et de combustibles liquides, loin devant l’Arabie Saoudite, relève l’agence américaine.