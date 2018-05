Syrie:L’armée russe a détruit un "drone inconnu "

Les forces de défense aérienne russes ont intercepté et détruit un "drone inconnu" ciblant leur base de Hmeimim en Syrie, ont rapporté les médias russes. Les systèmes de surveillance de l'espace aérien de la base ont détecté lundi un appareil non identifié de petite taille en approche, a indiqué un porte-parole cité lundi soir par l'agence de presse Sputnik. La cible a été détruite par les forces de défense déployées dans la base. Le drone non identifié n'a fait aucun dégât ni victime, a ajouté le porte-parole. La base aérienne de Hmeimim, dans la province syrienne de Lattaquié (nord-ouest), est la plus grande base militaire russe en Syrie.