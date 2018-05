Nigeria: croissance décevante au premier trimestre

L'activité économique nigériane a progressé plus lentement que prévu au premier trimestre, avec une croissance décevante du secteur non pétrolier, selon les chiffres officiels publiés lundi. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,9% en glissement annuel, contre 2,1% au quatrième trimestre 2017, a annoncé le Bureau national des statistiques (NBS). La production pétrolière, qui représente 70% des recettes publiques du Nigeria et 90% de ses revenus d'exportation, a atteint 2,0 millions de barils par jour, soit le niveau le plus élevé depuis deux ans, selon le NBS.