Un puma tue un cycliste et en blesse un autre à Washington

Un puma a tué samedi un cycliste et en a grièvement blessé un autre dans l'Etat de Washington entrainant l'ouverture d'une enquête annoncée lundi par les autorités locales. L'attaque mortelle est la première par un puma en près de 100 ans dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis. Les autorités ont expliqué que l'animal, un mâle "émacié" âgé de trois ans, s'était jeté sur les deux cyclistes après les avoir suivis. Il a été abattu après l'incident. Il pesait 45 kilos quand il aurait dû en peser vingt de plus. Des analyses vont être effectuées sur son cerveau pour déterminer s'il était malade, a indiqué Alan Myers, un responsable du ministère de la Faune et la Flore de l'Etat, au Seattle Times.