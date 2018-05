Le pétrole grimpe toujours en Asie

Les cours du pétrole continuaient de grimper mardi en Asie, évoluant à des plus hauts de trois ans et demi, confortés par le spectre des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, deux importants producteurs de brut. Vers 03H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juin, gagnait 20 cents à 72,44 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet, prenait 14 cents, à 79,36 dollars. Les Etats-Unis ont infligé lundi de nouvelles sanctions financières au Venezuela, au lendemain de la réélection du président socialiste Nicolas Maduro jusqu'en 2025 qui renforce l'isolement international de ce pays en crise.