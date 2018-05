France: Journée de grève dans la fonction publique

Les fonctionnaires français, se mobilisent mardi lors d'une journée de grève et de manifestations, autour de revendications salariales, d'effectifs et concernant les réformes en cours. Entre 130 et 140 manifestations sont prévues partout en France, à l'appel unitaire des syndicats de la fonction publique, qui n'avaient pas lancé un tel appel unitaire depuis une dizaine d'années. Il s'agit de la troisième grève depuis l'arrivée au pouvoir du président Emmanuel Macron. Les trois versants de la fonction publique - Etat, territoriale et hospitalière - sont appelés à faire grève. Des perturbations sont notamment à prévoir dans les écoles, les services à la petite enfance, l'énergie et le trafic aérien. La Direction générale de l'aviation civile a ainsi recommandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols à l'aéroport d'Orly (région parisienne), Lyon (est) et Marseille (sud-est).