Production record d'opium en Afghanistan en 2017

La culture de l'opium, à partir duquel est produite l'héroïne, a atteint un "niveau record" en 2017 en Afghanistan, alimentant l'instabilité et finançant les groupes terroristes dans ce pays, selon un nouveau rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publié lundi. En 2017, la culture du pavot à opium a représenté environ 328.000 hectares, en hausse de 63% par rapport aux 201.000 hectares en 2016. Les niveaux record de production de l'année dernière ont conduit à des niveaux sans précédent de production potentielle d'héroïne. A partir de la récolte d'opium de 2017, 550 à 900 tonnes d'héroïne de qualité exportable (pureté comprise entre 50 et 70%) peuvent être produites, a précisé l'ONUDC.