Yémen: Un tir de Katioucha fait 5 morts et 18 blessés

Cinq personnes ont été tuées et 18 blessées mardi à l'aube par une roquette Katioucha tirée par les rebelles Houthis sur une zone résidentielle de la ville de Marib, dans le centre du Yémen, ont indiqué des sources médicales. L'agence gouvernementale Saba a donné pour sa part un bilan de cinq morts et 22 blessés, en accusant les rebelles d'avoir tiré sur un marché animé de la ville contrôlée par le gouvernement et située à l'est de la capitale Sanaa. La guerre au Yémen oppose les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenues notamment par l'Arabie saoudite, aux insurgés Houthis, appuyés par l'Iran et qui contrôlent Sanaa et de vastes régions du nord et de l'ouest.