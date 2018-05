Un terroriste belge de Daesh condamné à mort en Irak

Un terroriste belge d'origine marocaine, qui avait appelé dans des vidéos à "frapper l'Europe, a été condamné mardi en Irak à la mort par pendaison pour appartenance au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), ont rapporté des médias. Tarik Jadaoun, né en 1988, avait rejoint l'EI en 2014 sous le nom d'Abou Hamza al-Belgiki. Lors de la première audience de son procès devant la Cour pénale centrale de Baghdad, le 10 mai, ce Belge d'origine marocaine avait plaidé "non coupable" et affirmé aux juges qu'il s'était "fourvoyé". Cette fois-ci, le prévenu ne s'est pas défendu. Le juge lui a d'abord lu la liste des chefs d'accusation, notamment son activité terroriste au sein de Daech et son entrée illégale sur le territoire irakien, avant de lui demander s'il souhaitait ajouter quelque chose. "Non", a-t-il répondu.