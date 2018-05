Accidents de la route: 31 morts en une semaine

Trente-une personnes ont trouvé la mort et 1.304 autres ont été blessées dans 1.136 accidents de la route survenus au cours de la semaine dernière à travers le territoire national, indique un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya d'Ain Defla avec 4 personnes décédées et 43 autres blessées suite à 32 accidents de la route, précise-t-on de même source.