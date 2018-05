Afghanistan : 12 policiers tués lors d'affrontements avec les talibans

Au moins 12 policiers, dont deux officiers gradés, ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors d'affrontements avec les talibans dans la province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, a indiqué mardi un responsable local. "Des centaines d'insurgés talibans ont lancé lundi soir des attaques coordonnées sur Dih Yak et le secteur voisin de Jaghato, entraînant de lourds échanges de tirs pendant quatre heures. Les affrontements ont tué 12 policiers et en ont blessé 15 autres", a affirmé le porte-parole du gouvernement provincial, Harif Noori.