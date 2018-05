Afghanistan: cinq morts dans l'explosion d'une camionnette piégée

Au moins quatre policiers et un civil ont été tués et plus d'une trentaine d'autres personnes blessées mardi à Kandahar (sud de l'Afghanistan) dans l'explosion d'une camionnette piégée que les forces de l'ordre tentaient de désamorcer, selon des responsables locaux. "Cinq personnes ont été tuées, dont deux policiers et deux membres du NDS (renseignements afghans, NDLR), et 33 ont été blessées", en majorité des passants, a indiqué un responsable de l'hôpital Mirwais de Kandahar, cité par des agences. Selon le chef de la police Mohammad Qasim Azad, "les forces de sécurité traquaient depuis le matin un véhicule pouvant être utilisé comme voiture-suicide: elles ont découvert une camionnette remplie d'explosifs, garée près d'un arrêt de bus". "Le véhicule a explosé alors que les policiers essayaient de le désamorcer", a ajouté le responsable.