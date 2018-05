Un terroriste se rend aux autorités militaires à Adrar

Un terroriste, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre chargeurs garnis de munitions et qui activait au sein d'une organisation terroriste au Sahel depuis son ralliement aux groupes terroristes en 2012, s'est rendu mardi aux autorités Militaires à Adrar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), le terroriste dénommé +G. Lakhel+, dit +Assid+, s'est rendu, aujourd'hui 22 mai 2018 aux autorités Militaires à Adrar/3 RM", note le communiqué, précisant que "ledit terroriste, qui activait au sein dune organisation terroriste au Sahel depuis son ralliement aux groupes terroristes en 2012, était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis de munitions".