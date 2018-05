Sud du Pakistan: des dizaines de morts attribuées à la canicule

Des dizaines de personnes sont mortes ces derniers jours à Karachi, la plus grande ville du Pakistan, où sévit une canicule avec des températures atteignant 42 C mardi, rapportent des médias locaux mardi, citant une ONG gérant des morgues. "Nous avons reçu 180 cadavres ces quatre derniers jours, ce qui est plus du double de la normale", a déclaré Faisal Edhi, qui dirige Edhi, la plus grande association caritative pakistanaise, active dans les services de santé, et gérant des morgues et des flottes d'ambulances.