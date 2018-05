"Kidnappings express" en série dans une université de Rio

L'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ), une des plus importantes du Brésil, a demandé récemment des renforts aux autorités pour affronter de graves problèmes d'insécurité, notamment une recrudescence de "kidnappings express". Lundi, en plein jour, une étudiante qui arpentait cet énorme campus scientifique du Fundao, au nord de la ville, a été abordée par des délinquants qui l'ont contrainte à entrer pendant quelques minutes dans une voiture, le temps de lui dérober son sac, son téléphone mobile et son ordinateur. Trois jours plus tôt, deux professeurs de cette université située à proximité de l'aéroport international de Rio ont été séquestrés pendant 11 heures par des hommes armés qui les ont amenés dans une favela, les yeux bandés.