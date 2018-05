Près d'un quart de la population mondiale obèse en 2045

Si la tendance actuelle se confirme, près d'un quart de la population mondiale sera obèse en 2045, ont mis en garde des chercheurs qui ont soumis leurs conclusions mercredi au Congrès européen sur l'obésité à Vienne. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'environ 13% des adultes (11% des hommes et 15% des femmes) étaient obèses en 2016. Selon les projections faites par des chercheurs danois et britanniques, cette proportion grimpera à 22% en 2045 si rien ne change d'ici là. "Le cours des choses peut être inversé, mais il faut pour cela des politiques volontaristes et coordonnées", a estimé l'un des auteurs de ces travaux, le docteur Alan Moses, qui travaille pour le numéro un mondial de l'insuline, le danois Novo Nordisk.