Plus de 797.000 élèves passent l'examen de cinquième

Plus de 797.000 élèves sur l'ensemble du territoire national passent ce mercredi les épreuves de l'examen de fin de cycle primaire 2017-2018 dans trois matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. La ministre de l'Education, Nouria Benghabrit, va donner le coup d'envoi de cette session depuis les wilayas de Ghardaïa et Ouargla, en compagnie d'une délégation des deux commissions de l'Education aux deux chambres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Un total de 797.812 élèves vont passer cet examen qui ouvrira les portes du collège, soit 4,8% de plus par rapport à l'année dernière (760.652 élèves), selon les chiffres du ministère de l'Education.