Nouveaux raids israéliens contre Ghaza

De nouveaux raids de l'armée d'occupation israélienne ont été effectués mercredi contre la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. L'aviation israélienne a bombardé des positions dans la ville de Ghaza et la localité de Jabalia au nord de la bande de Ghaza en les endommageant complètement et dévastant les propriétés des Palestiniens, a indiqué l'agence palestinienne Wafa. Déjà, mardi, un char de l'armée d"occupation avait tiré sur une position du mouvement Hamas à l'intérieur de l'enclave. Cette frappe intervient alors que des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Ghaza se rassemblent depuis le 30 mars dans l'est de Ghaza pour la "Marche du retour", qui revendique le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés en 1948.