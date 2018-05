Burkina Faso: des tenues militaires françaises aux mains de terroristes

Les terroristes présumés dont trois ont été abattus mardi à Ouagadougou, détenaient des tenues militaires burkinabè et françaises, a déclaré le ministre burkinabè en charge de la Sécurité, Clément Swadogo. Faisant le bilan de l'opération, M. Sawadogo a indiqué lors d'une conférence de presse, qu'un important lot de matériel militaire a été saisi sur le lieu de l'assaut dont des "tenues militaires burkinabè et françaises". Il a ajouté que pour l'heure, aucune précision sur la nationalité des terroristes présumés n'est disponible. "Une trentaine de personnes ont été interpellées pour les besoins de l'enquête qui est déjà ouverte par le procureur du Burkina Faso", a-t-il ajouté, invitant les populations riveraines à rester sereines et à dénoncer tout comportement suspect.