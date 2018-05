Douze morts du choléra en quatre jours dans le nord-est du Nigeria

Douze personnes sont mortes du choléra en quatre jours dans l'Etat d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, a annoncé mercredi le ministre régional de la Santé. Cette nouvelle vague d'épidémie, qui a débuté dimanche, a contaminé 142 habitants dans le district de Mubi, a indiqué Ahmad Sajo. "Nous avons enregistré 12 décès dus à l'épidémie de choléra dans les régions de Mubi nord et de Mubi sud au cours des quatre derniers jours", a-t-il déclaré. "Un total de 142 personnes ont été infectées et des équipes médicales ont été envoyées dans les communautés affectées pour contenir la propagation rapide de la maladie", a-t-il dit. Il a ajouté que les équipes médicales n'avaient pas encore découvert la cause de l'épidémie.