Reddition de 5 terroristes à Tamanrasset et Skikda

Cinq terroristes se sont rendus mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset et à Skikda, en possession d'armes et de munitions, annonce le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts fournis par les forces de l'Armée nationale populaire, 5 terroristes se sont rendus, ce matin du 23 mai 2018, aux autorités militaires en 6ème et 5ème Régions militaires", indique le communiqué. "Il s'agit, en l'occurrence, de 3 terroristes à Tamanrasset: Gharbi Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, Ghedir Abdenasser, qui avait rallié les groupes terroristes en 2015, et Amari Lazhar, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. Lesdits terroristes avaient en leur possession 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et 5 chargeurs garnis de munitions", précise-t-on de même source. "A Skikda, 2 autres terroristes se sont rendus en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs garnis de munitions, une grenade et une paire de jumelles. Il s'agit de Merabet Rabah, dit "Chouaïb", qui activait comme spécialiste dans la confection des explosifs, et du dénommé Boukhalfa Hocine, dit "Chorahbil". Lesdits terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 2002", ajoute le communiqué.