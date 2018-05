Le Brent à plus de 78 dollars mercredi à Londres

Les prix du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges européens alors que les marchés attendaient les données officielles hebdomadaires sur les réserves américaines et spéculaient sur la politique à venir de l'Opep et du Venezuela. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 78,88 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 69 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour la même échéance, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, cédait 47 cents à 71,73 dollars. Le cours du WTI a atteint mardi son plus haut niveau depuis novembre 2014 à 72,83 dollars.