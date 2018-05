L'euro recule face au dollar

L'euro touchait mercredi un plus bas depuis mi-novembre face au dollar, et depuis août face au yen, dans l'attente des compte-rendus des dernières réunions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE). Dans la matinée, l'euro valait 1,1729 dollar, après être tombé à 1,1699 dollar, son plus bas niveau depuis mi-novembre, une heure plus tôt. La veille soir, il valait 1,1779 dollar. La monnaie unique européenne reculait fortement face à la devise japonaise, à 128,81 yens, après être tombé à 128,48 yens, son plus bas niveau depuis août 2017, également une heure plus tôt. L'euro valait 130,62 yens mardi soir.