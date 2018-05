34 morts dans 91 accidents de la route en quatre jours

34 personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont été blessées dans 91 accidents de la circulation survenus durant les quatre premiers jours du mois de Ramadhan à travers le territoire national, a indiqué le chef du service de communication au Commandement général de la Gendarmerie nationale. Lors d'une tournée d'information effectuée sur le terrain durant la nuit de mardi à mercredi à travers plusieurs barrages de sécurité à Rouiba, Reghaïa, Staoueli et Ouled Fayet à Alger, avant et après le F'tour pour faire le constat des mesures prises par le Commandement général de la Gendarmerie nationale visant à sécuriser les citoyens et leurs biens durant le mois sacré, le Commandant Beziou Abdelkader a précisé que 91 accidents de la circulation avaient été enregistrés durant les quatre premiers jours du mois de Ramadhan, en baisse de 30 accidents par rapport à la même période de l'année dernière, soit un taux de 24.79%.