L'ex-président panaméen exilé aux Etats-Unis accepte son extradition

L'ex-président panaméen Ricardo Martinelli, actuellement incarcéré dans une prison de Miami et inculpé par son pays pour "corruption et espionnage", a annoncé jeudi qu'il cesserait de s'opposer à son extradition, selon des sources médiatiques. M. Martinelli, 66 ans, est accusé d'avoir détourné des fonds public pour créer un réseau d'espionnage étatique lorsqu'il était à la tête du pays entre 2009 et 2014. Ses avocats ont déposé une requête auprès d'un tribunal fédéral de Miami indiquant qu'il ne contesterait plus une décision d'août 2017 qui stipulait qu'il pouvait être extradé, selon des documents judiciaires.