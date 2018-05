Libye: 6 morts dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi

Six personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées jeudi soir dans un attentat à la voiture piégée dans le centre de la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, a indiqué un responsable local de sécurité cité par les médias. La voiture a explosé près de l'hôtel Tibesti, sur une avenue commerciale où la vie nocturne est d'habitude animée au cours du mois sacré du ramadan, a ajouté le responsable, précisant que les victimes étaient des civils.