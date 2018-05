Le Canada rejette un projet de taxes américaines sur les véhicules

Le Canada a rejeté les taxes douanières que l'administration Trump envisage d'imposer sur les importations de véhicules, au nom de la sécurité nationale des Etats-Unis. L'idée que "le Canada puisse poser une quelconque menace à la sécurité des Etats-Unis est inconcevable", a déclaré Adam Austen, porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. "Le Canada et les Etats-Unis ont le plus grand partenariat économique et de sécurité entre deux pays dans le monde", a-t-il insisté. Mme Freeland a elle-même qualifié d'"absurde" la proposition américaine en notant que la plupart des véhicules assemblés au Canada le sont par des filiales de constructeurs américains avec des pièces provenant des Etats-Unis.