Méditerranée: 1.500 migrants secourus en deux jours

Quelque 1.500 migrants ont été secourus jeudi et vendredi en Méditerranée centrale lors de différentes opérations impliquant notamment des navires de la marine italienne, d'ONG et de l'agence européenne Frontex, ont indiqué les gardes-côtes italiens qui coordonnaient les secours. Pour la seule journée de vendredi, sept opérations distinctes ont permis de secourir 1.050 personnes qui naviguaient à bord d'embarcations de fortune. Les ONG allemandes Sea-Watch et Sea-Eye ont ainsi raconté avoir secouru environ 450 personnes vendredi à bord de trois canots surchargés. Lors de l'intervention sur le troisième, l'arrivée d'une vedette libyenne a provoqué des tensions. Mais la vedette est restée à distance et tous les migrants ont été secourus par les deux ONG.