L'UE et l'ONU veulent coopérer contre le terrorisme

L’Union européenne (UE) et l’Organisation des Nations Unies (ONU) ont réaffirmé, vendredi, leur volonté de renforcer leur partenariat en matière de lutte contre le terrorisme. Cette volonté a été exprimée par la voix de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini et du Secrétaire général adjoint de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov, qui ont eu des entretiens à Bruxelles portant sur la coopération entre l'Union européenne et les Nations Unies pour lutter contre le terrorisme et prévenir l'extrémisme violent.