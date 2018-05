Cinq grandes puissances pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien

Cinq grandes puissances et l'Iran se sont réunis vendredi à Vienne, s'engageant à travailler ensemble pour explorer les moyens de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, après le retrait des Etats-Unis de l'accord historique. Les parties ont indiqué qu'une plus grande confiance a été acquise après cette réunion. Il s'agit de la première réunion entre la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Iran dans le but de sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des Etats-Unis.